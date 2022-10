Una coppia di fidanzati di 16 e 20 anni di origine marocchina è stata multata per 20mila euro per atti osceni in luogo pubblico. I due giovanissimi stavano facendo sesso nel parco di San Giorgio al Piano di Bologna. In pieno giorno e poco prima delle 13, i due sono passati dalle effusioni ad un rapporto completo ed ora sono stati multati per 10mila euro a testa e denunciati.

Bologna, sesso nel parco pubblico: una 16enne e un 20enne multati per 20mila euro

A riferire della vicenda è Il Resto del Carlino. I due giovanissimi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. A sanzionarli è stata quindi la Polizia locale: la sanzione è prevista per il reato di atti osceni in luogo pubblico e può variare dai cinquemila ai trentamila euro.

Ora la multa potrebbe essere ridotta

Ai due giovani fidanzati la multa è di diecimila a testa. La coppia spera però che possa venir ridotta se il debito con la giustizia sarà saldato entro due mesi. Le loro famiglie si sono però rivolte a un legale ed ora sperano che la multa possa ulteriormente essere ridotta, arrivando a costare “solo” 500 euro.

