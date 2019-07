BOLOGNA – Un carabiniere l’ha fermata perché si stava facendo dei selfie mentre guidava. E la donna, una 63enne italiana, prima ha mostrato la patente, poi, mentre il militare tendeva la mano per prenderla, gli ha dato un morso. Per questo è stata quindi denunciata per resistenza a un pubblico ufficiale e ovviamente anche sanzionata per la violazione prevista dal Codice della Strada per l’utilizzo dell’apparecchio telefonico alla guida.

Alla fine, evidentemente consapevole di aver sbagliato, la signora si è scusata per il suo gesto che ha attribuito a un “colpo di calore” e si è lasciata identificare. (fonte IL RESTO DEL CARLINO)