Un film a luci rosse proiettato sul maxi schermo in Piazza Maggiore, a Bologna, subito dopo un film di Tarkovskij.

Tutto è accaduto sul maxi schermo di piazza Maggiore, nel cuore di Bologna. Piazza che ‘ospita’ le pellicole d’autore della rassegna cinematografica estiva “Sotto le stelle del Cinema” della Cineteca proiettato nella notte un film per adulti.

I carabinieri hanno sorpreso un 24enne italiano, in compagnia di una decina di amici, seduti in fondo alle file di sedie, disposte sul ‘Crescentone’ (la parte rialzata della piazza). Erano intenti a guardare il film trasmesso sul maxi schermo attraverso un videoproiettore collegato ad un computer. Il giovane dovrà rispondere di atti contrari alla pubblica decenza.

A dare l’allarme, intorno alle 2 di notte, è stata una anziana, in stato di agitazione, che incrociando una pattuglia dei carabinieri ha raccontato ai militari di essere fuggita da Piazza Maggiore perché sul grande schermo – simbolo delle serate in ‘compagnia’ del cinema d’essai – stavano proiettando un film a luci rosse.

La novità di quest’anno della rassegna a cura della Cineteca Bologna è che oltre allo schermo in piazza Maggiore, uno dei più grandi d’Europa, ci sarà anche uno schermo alla BarCArena. Presso il Centro Sportivo Barca, che proporrà tutte le sere, in contemporanea, alle ore 21.30, lo stesso programma di Piazza Maggiore.

Due esperienze complementari, per offrire al pubblico un’opportunità ulteriore: in Piazza Maggiore, la magia monumentale di Bologna, alla BarcArena, una visione immersa nel verde. In Piazza Maggiore verranno accolte 1.000 persone tutte le sere, alla BarcArena 750 persone.

Le norme per la sicurezza.

L’accesso alle sedie di Piazza Maggiore e BarcArena sarà possibile entro le ore 21.10. Alla BarcArena vi sarà un solo ingresso, mentre in Piazza Maggiore gli accessi saranno 4, che saranno indicati nella prenotazione. La composizione dei posti disponibili in Piazza Maggiore sarà calcolata naturalmente nel rispetto delle norme di distanziamento. Tutti gli spettatori saranno naturalmente tenuti a rispettare il posto loro assegnato. 4

Dove non sarà possibile sedersi, ci saranno comunque indicazioni molto chiare. La mascherina va indossata all’ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti per raggiungere e lasciare il posto. L’area delle sedute dedicata agli spettatori sarà delimitata e accessibile solo tramite prenotazione.

Nei “corridoi” che rimarranno liberi in Piazza Maggiore non sarà possibile sostare, ma solo circolare. Per questa, come per tutte le altre indicazioni e limitazioni che abbiamo ora elencato, chiediamo naturalmente la massima collaborazione al pubblico bolognese. (fonte AGI).