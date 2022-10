Bologna, il tatuaggio fascio/nazista del leghista Cristiano Di Martino. Ci si aspettava, più o meno apprensivi sulla questione, di veder spuntare qualche simbolo fascio/nazista dopo la grande affermazione della destra/destra alle politiche. Si temeva, tuttavia, germogliasse su qualche avambraccio di uno sconosciuto neoeletto di Fratelli d’Italia, per la disperazione di Giorgia.

Invece, il fascismo che non passa, stavolta – l’ha scoperto il Corriere di Bologna – spunta tatuato sulla pelle di Cristiano Di Martino, il nuovo segretario leghista in città. Giorgia tira un sospiro di sollievo, i familiari delle vittime della strage del 2 agosto qui a Bologna sono disgustati.

Un tatuaggio d’ispirazione neofascista, l’iconografia non lascia spazio a congetture alternative. A parte gli estemporanei distinguo di Di Martino (mai frequentati quei mondi per carità, ma mi piacevano tanto tanto i loro simboli, Thor, la mitologia nordica, le rune, e poi ero giovane dai…).

Il dente di lupo delle SS. E il simbolo di Terza Posizione

Sull’avambraccio ha un dente di lupo, uno dei simboli runici utilizzati dalle SS tedesche. Per la cronaca in Germania è vietato. E’ sovrastato, il dente di lupo, da un pugno che regge un martello. E’ il simbolo di Terza Posizione, movimento eversivo di estrema destra attivo in Italia tra gli anni ’70-’80.

A sollevare il caso è il Corriere di Bologna. Lui prova a giustificarsi. “Non ho mai fatto parte di quel gruppo. Ho fatto quel tatuaggio da ragazzino perché mi è sempre piaciuta la mitologia nordica”.

“Quando ho fatto quel tatuaggio, a 16 anni, neanche sapevo cos’era Terza Posizione”, precisa. Il pugno con il martello? “Sono sempre stato appassionato di fumetti, mi piace Thor”.

“Ci sono in giro segretari con la croce celtica e io devo essere messo in croce per un tatuaggio dell’86? A volte in gioventù si fanno cose che magari nel corso degli anni si potevano fare in maniera diversa. Ma non ho mai avuto nulla a che spartire con certi mondi”, sottolinea. Romano,

Di Martino è in Emilia-Romagna dal 2010 ed è stato consigliere provinciale del Pdl a Ferrara. In questa veste nel 2011 partecipò a un evento promosso da Casapound al fianco di Gabriele Adinolfi, membro fondatore di Terza Posizione.