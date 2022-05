Bologna, incendio a Palazzo Re Enzo: nessun danno e nessun ferito

Nessun danno e nessun ferito. È questo il bilancio dell’incendio che è divampato oggi, venerdì 20 maggio a Palazzo Re Enzo, in pieno centro a Bologna su piazza del Nettuno. L’incendio è scoppiato mentre era in corso lo Start Up Day dell’Università di Bologna. Lo riferisce lo stesso ateneo.

Le prime notizie sull’incendio

Le operazioni di evacuazione, fa sapere l’università, “si sono concluse in maniera ordinata e tranquilla grazie all’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine”. Non si sono registrati danni o feriti. Gli eventi in programma nel pomeriggio sono stati chiaramente annullati e saranno riprogrammati.