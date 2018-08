BOLOGNA – Un violento incendio, seguito da diverse esplosioni, udite in una vasta area della città [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è scoppiato poco prima delle 14 in zona Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Pare che a originare il tutto sia un incidente stradale in tangenziale che ha coinvolto un camion che trasportava furgoni contro un tir cisterna, che trasportava forse materiale esplodente. Sarebbero una decina in totale le auto esplose. Il bilancio parziale è di almeno un morto e 40 feriti.

E’ parzialmente crollato il ponte dell’autostrada, del raccordo di Casalecchio A1-A14, che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale. I vigili del fuoco stanno controllando dall’alto il ponte. Sopra al ponte ci sono ancora le fiamme e c’è un elicottero dei vigili del fuoco che sta cercando di domarle.

Il rogo, dalle prime informazioni, interessa un’area fra la tangenziale e alcune concessionarie di auto che si trovano fra la via Emilia e via Caduti di Amola. Il tratto della tangenziale che passa sul ponte a Borgo Panigale è avvolto da alte fiamme. Sul posto sono arrivati molti mezzi di vigili del fuoco, anche con l’ausilio dell’elicottero, e anche ambulanze per prestare soccorso agli eventuali feriti. Il traffico in tangenziale è completamente bloccato in entrambe le direzioni.

Il raccordo autostradale di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, è chiuso. Chiuso anche il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo Verde in entrambe le direzioni. All’interno del tratto chiuso la circolazione è bloccata. Chiusure sono state predisposte anche sulla viabilità cittadina.