BOLOGNA – Una ambulanza si è scontrata contro un’auto alla periferia di Bologna: il bilancio è di tre persone ferite, fortunatamente in modo non grave. I tre feriti sono i due operatori di pubblica assistenza e il 91enne trasportato dal mezzo di soccorso, che viaggiava a sirene spiegate: l’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 all’incrocio fra via Toscana e via Parisio.

La vicenda è narrata sul Resto del Carlino: