Un camion dei rifiuti si è incastrato sotto il ponte dell’autostrada. Un morto e un ferito grave a Bologna.

Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina, 24 luglio, poco prima delle 10. Il mezzo di Hera, attrezzato per la raccolta dei rifiuti ingombranti, si trovava in via Zanardi, in zona Pescarola, alla periferia di Bologna.

Il camion ha sbattuto contro l’architrave, nel sottopassaggio del cavalcavia, e si è ribaltato, schiacciando il conducente. L’uomo, 44 anni, è morto sul colpo.

Da una prima ricostruzione, sembra che il braccio meccanico della gru abbia toccato la sommità del cavalcavia, facendo leva e spingendo verso l’alto la cabina di guida, che si è schiacciata.

Il 44enne che era al volante è morto sul colpo, il collega di 52 anni che era accanto a lui è stato sbalzato fuori dall’abitacolo per poi essere investito dallo stesso camion.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per recuperare la vittima e il ferito e per rimuovere il camion.

La Polizia Locale si è occupata dei rilievi. La procura ha disposto il sequestro del veicolo, mentre Autostrade ha avviato le verifiche sulla struttura del ponte. (Fonte: Ansa).