BOLOGNA – In mezz’ora è riuscita a raggirare due donne rubando loro due anelli e una catenina d’oro. La prima vittima è una donna di 71 anni. La seconda una signora di 76 anni. La ladra è stata descritta di carnagione olivastra, robusta, con un berretto di lana nero e un giaccone dello stesso colore, altezza media, intorno alle 17,40.

Proponendo alle due donne l’acquisto di una crema, la donna avrebbe approfittato della situazione per sfilare alle due vittime due anelli e una catenina d’oro.

Entrambe le vittime appena si sono rese conto di essere state raggirate hanno chiamato la polizia. Gli agenti delle Volanti sono arrivati in breve nelle due strade in zona San Donato, per i due interventi distinti, ma della truffatrice, ormai, non c’era più traccia da un pezzo.