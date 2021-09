Bologna, le scippano la borsa in stazione: una delle ladre era sua sorella FOTO ARCHIVIO ANSA

Le hanno scippato la borsa, sul binario 6 della stazione centrale di Bologna e poi ovviamente sono scappate. Ma una delle due rapinatrici, hanno potuto verificare gli agenti della PolFer, è la sorella della vittima. E’ bastata infatti “un’indagine lampo” per “rintracciare in poche ore le autrici della rapina ai danni di una 24enne romena”. La vittima ha denunciato alla Polfer di “essere stata aggredita al binario 6 da due donne che, dopo averla colpita, le hanno strappato la borsa e sono fuggite”.

Stazione di Bologna, le due denunciate

Una scena ripresa anche dalle telecamere della stazione. Dopo un’iniziale reticenza, la 24enne ha confessato di conoscere le due donne che l’avevano rapinata. Una delle quali è sua sorella appunto. Una volta identificate, le due rapinatrici, una 19enne e una 26enne romene, sono state rintracciate all’interno di un campo nomadi della città. Quindi denunciate per rapina, anche se ancora non si conoscono i motivi dell’aggressione.

Perché rubare la borsa alla sorella?

La sorella e l’amica della vittima infatti avrebbero potuto rapinare qualsiasi altra donna, eppure hanno scelto proprio lei. Quindi il movente della rapina sembra non reggere, forse era una scusa per aggredirla e basta, per problemi personali. Oppure erano a conoscenza di una grossa somma di denaro nella borsa della sorella. Ma allora perché farsi riconoscere?