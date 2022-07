Bologna, mamma e papà partono per le vacanze ma si dimenticano... del figlio di 7 anni

Mamma e papà partono per le vacanze, una al volante dell’auto e l’altro del camper, e, un po’ a mo’ di Mamma ho perso l’aereo, dimenticano a casa il figlio di 7 anni. E’ accaduto sabato, 9 luglio, in zona San Ruffillo a Bologna.

La prima ricostruzione

Il bambino, che piangeva in strada, è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri. Rintracciata la madre, italiana quarantenne come il padre, è stato ricostruito l’accaduto. Il bambino doveva salire a bordo del camper con il papà, ma non volendo viaggiare sul mezzo è stato fatto scendere per raggiungere la madre.

La donna che alla guida dell’auto, però, era già partita da qualche minuto. Contattati dai carabinieri, i genitori sono subito tornati indietro a recuperare il bambino, l’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni.