Bologna: un uomo minaccia la vicina di casa con la motosega elettrica. Minaccia di ucciderla, lei si barrica in casa e lui danneggia l’ascensore condominiale.

Un uomo di 33 anni è stato denunciato dalla polizia per avere minacciato di morte, impugnando una motosega elettrica, una vicina di casa. E’ successo il pomeriggio del 18 novembre in zona Pilastro, periferia di Bologna, dove gli agenti sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto della vittima.

Il 33enne, straniero e già conosciuto per problemi psichiatrici, è stato portato in ospedale e denunciato per minacce gravi e aggravate, danneggiamento e porto d’armi.

Prima la lite, poi la motosega

La donna ha raccontato che, dopo una banale discussione, il vicino di casa era uscito dalla sua abitazione e, impugnando la motosega, si era diretto verso di lei urlando che l’avrebbe ammazzata. La donna si è barricata in casa spaventata e, mentre chiamava il 113, ha sentito che l’uomo stava danneggiando l’ascensore. Addosso al 33enne i poliziotti hanno trovato un coltello, mentre la motosega è stata rinvenuta in un cestino nel giardino condominiale.