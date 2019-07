BOLOGNA – Voleva farlo strano e per questo ha ingaggiato una mistress su un sito specializzato. Ma è finito all’ospedale con una frattura, tre costole incrinate, lividi, escoriazioni e una spalla lussata. E’ la disavventura di un cinquantenne di Rimini in trasferta a Bologna ora finita nelle aule di un tribunale.

L’uomo si era rivolto ad una dominatrice professionista che per la prestazione gli ha chiesto 300 euro. Giunti all’appuntamento la mistress ha sfoggiato il suo repertorio di perversioni sul cliente, senza curarsi delle sue lamentele, probabilmente convinta di dargli piacere. Il cinquantenne, infatti, non avrebbe mai pronunciato la famosa “parola d’ordine”.

Si è sentito male dopo, in strada, ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Ai medici, che pensando ad un pestaggio hanno chiamato la polizia, l’uomo ha quindi dovuto raccontare la forte esperienza vissuta e per la dominatrice è scattata una denuncia d’ufficio. La sentenza è prevista per il prossimo autunno: la donna, una 40enne dell’Est Europa, rischia fino a 7 anni di carcere. (Fonte: Repubblica)