BOLOGNA – Molestata mentre portava a spasso il cane. E' accaduto ad una ragazza di vent'anni di origini ucraine. Giovedì sera, 9 agosto, intorno alle 21:30 stava passeggiando con il suo cagnolino in via Malvasia a Bologna quando è stata avvicinata da un uomo sulla trentina.

Questi prima ha fatto i complimenti al cane, poi ha iniziato a rivolgersi direttamente a lei. Quando ha visto che le sue avances non avevano successo ha anche provato ad offrirle dei soldi e infine è passato alle molestie. Solo le grida della giovane sono riuscite a fermare l’uomo, permettendo alla ragazza di fuggire e tornare a casa dalla madre, che ha subito chiamato la polizia. Sul fatto indaga la Squadra Mobile.