BOLOGNA – Non andranno in ferie per riparare il ponte del raccordo di Casalecchio:

"Stavamo per chiudere per due settimane e andare in ferie — racconta l'amministratore dell'azienda che realizzerà le travi per riparare il raccordo di Casalecchio — ma quando siamo stati interpellati abbiamo dato piena disponibilità. Ne ho parlato con gli operai e sono stati subito disponibili quando hanno capito di cosa si trattava, avevano visto le immagini drammatiche di Bologna".

Una ventina gli operai della Ged srl che lavoreranno alla creazione delle travi, lunghe circa 25 metri.

“In questo momento siamo in fase di definizione della progettazione — spiega Di Federico — e partiremo con la produzione vera e propria il 20 agosto. La nostra parte, per così dire, finirà ai primi di settembre”.