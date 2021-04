Bologna, precipita dal quinto piano ma non è in pericolo di vita. Se non un miracolo, siamo da quelle parti. Come un uomo, sebbene di buona stazza e relativamente giovane, sia riuscito ieri notte a sopravvivere a un salto nel vuoto di decine di metri è solo parzialmente spiegabile.

Sono ancora in fase di ricostruzione le circostanze della caduta, dal quinto piano di un palazzo di via Saffi, a Bologna, di un uomo di 31 anni di origine nigeriana. Erano circa le undici di ieri sera quando uno schianto a spezzato il silenzio della notte e del lockdown.

Bologna, precipita dal quinto piano, tettoia salva la vita a nigeriano

Sembra che, precipitando, sia andato ad impattare sul tetto di un altro edificio e non a terra. Ha riportato trauma cranico e fratture agli arti, ma non è in pericolo di vita.

Tra le ipotesi, a quanto risulta, ci sarebbero un tentativo di suicidio o un fatto accidentale. Secondo il racconto di alcuni vicini, in serata il 31enne aveva discusso in casa con un’altra persona, forse il proprietario dell’abitazione.

Sono intervenuti la polizia, che ha avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto, e il 118 che ha trasportato il ferito al vicino ospedale Maggiore.