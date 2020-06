Amola (Bologna), scontro frontale tra due auto: 4 morti. Tra le vittime una bambina

Bologna, scontro frontale tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore: 4 morti. Tra le vittime una bambina (foto Ansa)

ROMA – Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 6 giugno, in provincia di Bologna, tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore.

Si tratta di tre uomini tunisini e di una bambina di nove anni. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave.

Tutto è successo intorno alle 22 nei pressi di Amola:

una Peugeot 106, condotta da un ragazzo tunisino di 21 anni e con a bordo il fratello e un amico di 20 anni, per cause da accertare ha invaso la corsia opposta scontrandosi in un frontale con una BMW 320 condotta da un 51enne di Crevalcore.

51enne che è rimasto ferito molto gravemente, mentre la figlia della compagna, di 9 anni, è rimasta uccisa.

Un uomo di 69 anni, seduto fuori da un bar sulla via, è rimasto ferito, non gravemente, da alcuni detriti che lo hanno colpito. (Fonte: Ansa).