Si sono messi a sgommare davanti alla Basilica di Santa Maria dei Servi, a Bologna, per omaggiare l’amico motociclista morto in un incidente stradale. Ma il loro gesto, ripreso con i cellulari e finito sui social, ha danneggiato la pavimentazione in terracotta della chiesa. Per questo sono stati denunciati per deterioramento e imbrattamento di beni culturali o paesaggistici.

Protagonisti della vicenda sono un 27enne ucraino e un 20enne italiano. L’episodio risale all’8 ottobre, nel giorno in cui nella chiesa sono stati celebrati i funerali di un 21enne bolognese, morto nell’incidente avvenuto il 1 ottobre.

Nei giorni scorsi la madre di quest’ultimo aveva fatto sapere che la sua famiglia si sarebbe fatta carico delle spese per cancellare i segni di gomma lasciati dalle moto.

Sgommano davanti alla chiesa, le scuse

“Le sgommate davanti alla chiesa dopo il funerale erano un omaggio al nostro amico morto in moto, ma siamo stati un po’ stupidi e ora vorremmo rimediare al danno che abbiamo fatto”, hanno detto i due ragazzi.

Dopo che la notizia è finita su tg locali e giornali, alcuni amici del giovane hanno deciso di provare a rimediare, mettendosi a pulire la pavimentazione con prodotti detergenti, per togliere le tracce delle sgommate.

“In quel momento non avevamo il cervello collegato del tutto e non abbiamo pensato alla gravità della cosa, chiediamo scusa”, ha detto ancora il ragazzo in una intervista. Nonostante la buona volontà, il primo tentativo di pulitura della pavimentazione non ha dato i risultati sperati e i ragazzi dovranno probabilmente ritornare o forse chiedere aiuto a una ditta specializzata.

