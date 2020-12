Un uomo di 64 anni è stato trovato morto la sera del 23 dicembre nella sua casa di Casteldebole alla periferia di Bologna.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme è stata la sua vicina che non lo vedeva da settimane.

La donna ha provato a contattare per telefono l’uomo senza ottenere risposte.

L’uomo morto da circa un mese

La donna, alla fine ha deciso di chiamare i Carabinieri che sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il cadavere.

Secondo un primo esame, l’uomo sarebbe morto da circa un mese.

La Procura ora disporrà l’autopsia per accertare le cause del decesso. Dalle condizioni dell’appartamento, i Carabinieri non hanno ipotizzato circostanze che possano far pensare a una morte violenta.

Forse si è trattato solo di una morte legata alla solitudine: l’uomo, infatti, viveva da solo.

Accaduta a Roma una vicenda simile

La vicenda ricorda quanto accaduto lo scorso 16 dicembre a Roma nel quartiere della Cecchignola a Roma.

Qui, marito e moglie sono stati trovati morti nella loro casa di via Abigailla Zanetta.

Il decesso risaliva ad almeno 15 giorni prima.

A dare l’allarme un parente che non riusciva a rintracciarli da giorni.

Sui corpi, anche qui non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza.

Il marito, un 65enne, era un ex carabiniere in congedo.

Nessuno nel palazzo si era accorto della loro assenza e nessuno aveva notato la loro auto ferma da giorni e ricoperta di foglie (fonte: Il Resto del Carlino).