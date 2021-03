Bologna zona rossa, domani giovedì 4 marzo: dopo un anno Bologna torna zona rossa in lockdown

Bologna in zona rossa da domani giovedì 4 marzo: un anno dopo, una grande città in lockdown (Foto Ansa)

Bologna in zona rossa da domani giovedì 4 marzo. Si scrive zona rossa, si legge lockdown. Eh già, un anno dopo lo scoppio della pandemia, una grande città italiana torna in lockdown. Questo vuol dire, per esempio, scuole chiuse. Ma anche la chiusura di tutte le attività “non necessarie”.

Un anno dopo, torna l’incubo del tutto chiuso. La situazione di Bologna è in linea con quello che succede in tutta l’Emilia Romagna. Una regione di nuovo in ginocchio per il Covid. Anche nel 2020 era stata una delle regioni colpite più duramente.

E se oggi è Bologna, domani chissà. Potrebbe toccare tra qualche giorno a Milano, per esempio. Lo spauracchio lockdown sembra scongiurato, per ora, a livello nazionale. Ma in tutta Italia spuntano come funghi le aree in zona rossa.

Bollettino Emilia-Romagna: i numeri del 2 marzo

E’ ancora sopra quota 2mila il numero dei nuovi casi di positività al Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Sono 2.040, infatti, i nuovi positivi. Si contano anche 44 morti, mentre continuano a crescere i ricoverati. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 40.171 tamponi, di questi 834 sono asintomatici.

La situazione continua ad essere preoccupante in particolare per le province di Bologna (892 casi, di cui 101 nell’Imolese) e di Modena (310) per le quali sono in arrivo ulteriori restrizioni. I pazienti in terapia intensiva sono 239 (+3 rispetto a ieri), 2.476 quelli negli altri reparti Covid (+103). Dei 44 nuovi decessi, 19 sono in provincia di Bologna, sei in quella di Modena, quattro nel Parmense e nel Riminese, tre nel Ferrarese e nel Ravennate, due in provincia di Piacenza e di Reggio Emilia, uno in provincia di Forlì-Cesena. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.610.

Bologna e Modena in zona rossa dal 4 marzo al 21 marzo

Intanto le province di Bologna e di Modena saranno zona rossa da giovedì 4 marzo fino al 21 marzo. Ad annunciarlo sono stati i sindaci Virginio Merola per Bologna, poi Gian Carlo Muzzarelli per Modena.

La Regione firmerà un’ordinanza, che prevede anche la chiusura di tutte le scuole, compresi nidi e le scuole d’infanzia. Le scuole, tuttavia, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza dovranno chiudere in tutti i territori con un’incidenza superiore a 250. Il provvedimento è stato già preso anche per Rimini, Ravenna e Cesena (in arancione scuro), ma la scorsa settimana era sopra questa soglia anche Reggio Emilia.

Il sindaco Merola su Bologna zona rossa

Bologna in zona rossa è “una scelta dovuta, visti i dati e la situazione sanitaria”: lo dice il sindaco Virginio Merola, a 24Mattino su Radio24, ricordando che “ieri ci siamo incontrati coi 55 sindaci” dell’area metropolitana “e abbiamo chiesto insieme alla regione di fare da domani quest’ordinanza”.

Merola ha parlato di “grande preoccupazione. Capisco – ha aggiunto – il nervosismo di tutti, ma sono stati troppo allentati i comportamenti individuali. Ci sono Comuni intorno a Bologna dove il numero di casi è molto alto”. Per Merola la restrizione, con chiusura anche di tutte le scuole, compresi gli asili, “è una scelta dura, ma necessaria: contiamo molto sul fatto che si sblocchi il tema dei vaccini. Siamo pronti a farne migliaia al giorno se si supereranno i ritardi nelle forniture”.