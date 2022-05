Bolzano, auto finisce in una scarpata: due morti e un ferito grave (foto Ansa)

Un’auto ha terminato la sua corsa in una scarpata in Alto Adige, due morti e un ferito. Incidente sulla strada che da Bolzano porta sul Renon.

Incidente stradale sulla strada che da Bolzano porta sul Renon, due morti e un ferito grave

E’ di due morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale, avvenuto in mattinata sulla strada che da Bolzano porta sul Renon, in località Lastebasse. Verso le ore 9, nell’undicesimo tornante una vettura è uscita di strada ed è finita in una scarpata.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la Croce bianca e l’elisoccorso Pelikan 2.

Auto finita in una scarpata a Bolzano, le vittime sarebbero donna come la persona ricoverata in ospedale in gravi condizioni di salute

Secondo il portale news Stol.it, la macchina è precipitata per un centinaio di metri. Le vittime sarebbero donne, come donna è la persona ferita e ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano.