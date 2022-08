Un bambino di tre anni è ricoverato in ospedale a Bolzano dopo essere stato azzannato al volto da un cane. L’incidente – scrive il quotidiano Alto Adige – è avvenuto lunedì nel tardo pomeriggio, mentre il piccolo stava giocando con alcuni amici su un prato del parco pubblico Europa. Il cane, un Amstaff, ha ferito il bambino sulla guancia. Ricoverato all’ospedale è stato subito sottoposto ad un intervento d’urgenza da parte del primario di otorinolaringoiatra. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita, i medici si sono comunque riservati la prognosi. Secondo il giornale ,il cane nel momento dell’aggressione sarebbe stato incustodito.