GENOVA – Hanno riabbracciato la loro mamma i piccoli Yassine e Yasmine, di 4 e 2 anni, che ad aprile scorso erano stati sottratti dal loro padre Jamel Methenni e portati in Tunisia. I carabinieri di Bolzano hanno riconsegnato alla madre bolzanina Rosa Mezzina i due bimbi.

L’operazione ha avuto luogo a Genova in collaborazione con il ministero degli Esteri e l’Interpol. I bimbi sono stati presi in consegna da due donne carabiniere e accompagnati presso una stazione dei carabinieri di Genova, dove ad attenderli c’erano la madre e i nonni. Stanno bene e presto torneranno a casa scortati dai militari. Non sono stati resi noti i dettagli.

Jamel Methenni, il papà tunisino dei bambini era scappato a fine aprile con i figlioletti all’insaputa della moglie. Con la scusa di poter trascorrere la domenica con loro, mentre la donna era al lavoro, aveva fatto le valigie ed era svanito nel nulla. E’ stato poi lo stesso uomo a rivelare di essere in Tunisia con i figli: ha chiamato a casa e inviato foto alla ex moglie. Non è chiaro come Methenni abbia potuto raggiungere la Tunisia, considerato che i documenti dei due bambini sono rimasti nella casa della famiglia a Bolzano.