Bolzano, il marito torna prima a casa e l’amante fugge nudo in strada (foto Ansa)

Il marito torna prima del previso e l’amante fugge, nudo, per le strade di Bolzano. A raccontare la storia è l’Adige. Tutto è avvenuto sabato, 14 novembre.

Evidentemente infreddolito e spaventato, l’uomo è poi entrato in un negozi, cinese, e ha chiesto aiuto ai titolari. Titolari che hanno chiamato i carabinieri.

La disavventura

Racconta L’Adige:

“A un certo punto l’uomo è entrato in una delle prime porte aperte che ha trovato, un negozio gestito da cittadini cinesi, ai quali ha chiesto aiuto: è partita la chiamata ai carabinieri e si sono così compresi i contorni di quella mattinata movimentata. L’uomo ha spiegato ai militari di essere stato costretto a fuggire in quel modo perché mentre si trovava con l’amante è rientrato a casa, prima del previsto, il marito della donna. Da qui la fuga precipitosa. L’uomo è stato quindi accompagnato in ospedale”.

Come sarà finita?

Quindi l’uomo, fuggito all’improvviso dal marito dell’amante, entrato nudo in un negozio cinese, ha concluso la sua avventura, anzi disavventura, nell’ospedale di Bolzano. Chissà come sarà finita la storia tra lui e l’amante. Chissà se il marito alla fine avrà scoperto qualcosa. Chissà se ora il marito leggerà inconsapevole di questa curiosa notizia. Probabilmente non lo sapremo mai.