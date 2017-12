BOLZANO – Un morto e cinque feriti: è questo il tragico bilancio di un incendio scoppiato la scorsa notte in un’abitazione a Bolzano. L’incendio è divampato verso le 2.30 in un appartamento al primo piano di un condominio in via Duca d’Aosta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca, la polizia e i carabinieri. Gli abitanti del condominio sono stati tratti in salvo, mentre per un uomo di 71 anni, che viveva nell’appartamento nel quale è scoppiato l’incendio, non c’era più nulla da fare.

Sono tre donne, di 77, 74 e 60 anni, e due uomini, di 74 e 71 anni, i feriti nell’incendio di un appartamento in Via Duca d’Aosta. Portati in salvo dai vigili del fuoco, hanno tutti riportato un principio di avvelenamento da fumo. Nessuno è in pericolo di vita.