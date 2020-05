Bolzano, Kompatscher: “Test gratis per tutti i turisti. Riporto i tedeschi in Trentino” (Foto Ansa)

BOLZANO – Test gratis per tutti i turisti a Bolzano. Lo ha annunciato il presidente della provincia autonoma Arno Kompatscher ai microfoni di Centocittà, in onda su Rai Radio 1.

“Noi vorremmo offrire a tutti i turisti che vengono qui gratuitamente il test – ha spiegato Kompatscher – Il test sierologico o anche il Pcr”.

“Soprattutto prevediamo per gli alberghi una Covid-free area, dove si entri solo se si è testati. Non sarà obbligatorio ma sarà una nostra offerta”.

Kompatscher ha ricordato che ad oggi si può superare il Brennero per andare in Austria solo per motivi di lavoro, studio o per raggiungere la Germania, quindi già dal 3 maggio, alcuni turisti tedeschi hanno potuto raggiungere l’Italia.

Il leader Svp è sicuro di riuscire a convincere i tedeschi a tornare in Alto Adige, un obiettivo in parte già raggiunto a suo dire.

“Innanzitutto l’Austria non decide chi entra ed esce dall’Italia ma può stabilire solo le regole per i suoi cittadini, mentre il transito del turista tedesco attraverso l’Austria per raggiungere l’Italia non è nella competenze austriache e lo stesso Kurz ha ribadito più volte che sul transito loro non porranno nessun ostacolo”.

Alcuni Land tedeschi prevedono ancora un periodo di quarantena per chi rientra dall’estero. La Baviera, però, ha già tolto questa imposizione.

“Ho già avuto diversi colloqui con i presidenti dei Land tedeschi – assicura Kompatscher – tutti mi hanno in qualche modo annunciato che toglieranno queste restrizioni”. (Fonte: Rai Radio 1)