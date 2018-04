Bolzano, il padre di origine tunisine scappa con i figli. La nonna: “Sono terrorizzata”

BOLZANO – Jamel, di origini tunisine, è scappato da Bolzano con i suoi bambini Yasmine e Yassine, separando i piccoli dalla mamma e dalla sua ex compagna Rosa.

A Mattino Cinque parla la nonna Marina, che in un accorato appello chiede all’uomo: “Riporta a casa i bambini, si sistema tutto”.

Il 33enne si è allontanato a bordo del suo furgone bianco con i due piccoli. L’ultima segnalazione è arrivata da Abbiategrasso. “Da quando sono nati i bambini – racconta la nonna Marina – ho sempre avuto il terrore che se ne andasse portandoli via, così ho chiesto a mia figlia di darmi i passaporti e li ho ancora qui”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Methenni, con ogni probabilità, ha trovato appoggio da amici. Non dispone, infatti, dei documenti dei bambini, che sono rimasti a casa, e avrebbe solo pochi soldi in tasca. Il cellulare risulta staccato da domenica, quando è stato localizzato per l’ultima volta nella zona di Verona.

Rosa Mezzina, la mamma di Yassine (bambino di 4 anni) e Yasmine (bambina di 2) ha scritto su Facebook

“Siamo a 5 giorni..5 lunghissimi giorni, il mio cuore sta cedendo, non posso più sopportare tutto questo,la mancanza è immensa, l’attesa è straziante,mi chiedo se state bene cuccioli miei, mi chiedo se state mangiando,mi chiedo se passate le notti sopra un letto al caldo,ma sopratutto mi chiedo dove siete..sono passate troppe ore,mi manca il respiro..mi mancate voi”.