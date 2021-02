Bolzano, Peter Neumair: suo il cadavere in fondo all’Adige? Avvistato a poca distanza dalla moglie (Foto Ansa)

Dopo quello di Laura Perselli forse oggi è stato trovato anche il corpo di Peter Neumair, scomparso da Bolzano insieme alla moglie il 4 gennaio.

I vigili del fuoco al lavoro sul fiume Adige avrebbero individuato una ‘ombra’ sul fondale all’altezza di Ora (Bolzano), a poca distanza da dove il fiume sabato scorso aveva restituito la salma di Laura Perselli.

Per l’omicidio della coppia è in carcere il loro stesso figlio, Benno Neumair, in custodia cautelare con l’accusa di duplice omicidio e di occultamento di cadaveri.

Sabato il ritrovamento del corpo di Laura Perselli nel fiume Adige

Nei giorni scorsi è stato ridotto il deflusso delle dighe che alimentano l’Adige. Questo ha portato a un abbassamento del livello del fiume e, sabato scorso, al ritrovamento del corpo di Laura Perselli, poi però le ricerche sono state ostacolate dalla pioggia e dallo scioglimento della neve, che hanno reso l’acqua più torbida.

Da settimane ormai i vigili del fuoco setacciano il fiume, dal ponte di Ischia Frizzi, nei pressi della discarica di Bolzano, a sud del capoluogo altoatesino, fino alla diga di Mori, in Trentino, che si trova a una novantina di chilometri più a valle.

Sono stati utilizzati anche sommozzatori e mezzi di ricerca sofisticati, fino a sabato però sempre senza esito.

Ma gli inquirenti non hanno mai abbandonato questa pista, perché proprio sul ponte di Ischia Frizzi erano state trovate tracce di sangue, compatibili con quello di Peter Neumair.

La svolta è arrivata sabato, grazie all’abbassamento del livello d’acqua dell’Adige. La società idroelettrica altoatesina Alperia, che nei giorni precedenti aveva partecipato ad un tavolo convocato dalla procura con la protezione civile e i vigili del fuoco, ha ridotto la portata del fiume.

La scomparsa dei coniugi Neumair a Bolzano

La sera della scomparsa dei coniugi Neumair a Bolzano, il 4 gennaio, il figlio Benno Neumair si trovava, come lui stesso ha ammesso, a poca distanza dal ponte di Ischia Frizzi.

Partendo con la Volvo dei suoi genitori dall’abitazione in via Castel Roncolo a Bolzano si era fermato al ‘laghetto dei pescatori’ per fumare e ascoltare musica. Solo dopo si era recato dall’amica ad Ora dove aveva poi passato la notte.

Il giorno dopo la sorella Madé, che si trovava all’estero, si è allarmata perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Benno solo su insistente richiesta della sorella si è recato dai carabinieri per denunciare la scomparsa.

Nei primi giorni le ricerche hanno riguardato anche la montagna del Renon, dove la famiglia Neumair ha un appartamento, il 19 gennaio poi la notizia dell’iscrizione del figlio nel registro degli indagati e del sequestro dell’abitazione. Benno Neumair ha continuato a dichiararsi innocente anche dopo l’arresto.