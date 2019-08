BOLZANO – Lite con colpo d’arma da fuoco in via Buozzi nella zona industriale di Bolzano nel pomeriggio verso le 17 di oggi, mercoledì 7 agosto. Il fatto è avvenuto nel parcheggio davanti all’Interspar: secondo le prime informazioni, un uomo che era alla guida di una Punto bianca avrebbe sparato un colpo verso il conducente di un’altra auto. Il colpo esploso, però non ha colpito l’uomo ma la portiera posteriore di una Volkswagen Golf di una coppia di Bologna.

Non avendo colpito, l’aggressore avrebbe quindi raggiunto il suo obbiettivo con un pugno per poi darsi alla fuga. Sul posto mezzi di soccorso hanno soccorso l’uomo raggiunto dal pugno, le volanti della Polizia Locale, la Guardia di Finanza ed i Carabinieri che si occupano delle indagini. Non viene esclusa l’ipotesi che si sia trattato di una lite tra automobilisti degenerata in una sparatoria.

Fonte: Ansa, Il Giornale