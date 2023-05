Sgombera casa al sesto piano di un palazzo e trova un ordigno bellico, una bomba a mano risalente alla Prima Guerra mondiale. E’ accaduto in un appartamento del quartiere Giotto ad Arezzo.

Probabilmente apparteneva al suo nonno e non ne sapeva l’esistenza. L’uomo ha avvisato la Questura di Arezzo che a sua volta ha messo in moto la Prefettura. L’appartamento, con un’ordinanza del sindaco, è stato temporaneamente chiuso per motivi di pubblica incolumità e consentire l’immediata rimozione dell’ordigno da parte del genio artificieri.

Una volta giunti sul posto gli uomini dell’esercito hanno trovato una bomba a mano della grandezza di un pugno che è stata rimossa e disinnescata. L’ordigno è risultato addirittura risalente alla Prima Guerra Mondiale e quindi a oltre un secolo fa e per questo considerato molto raro. La bomba è stata trasferita in una sorta di museo, un archivio storico dei residuati bellici.

