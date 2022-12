Il bonus per i diciottenni cambia. Da App18 che serviva ad “acquistare” culturasi passa ad un bonus che potrà arrivare fino a mille euro. Lo annuncia il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. Il meccanismo entrerà in manovra. Previsti due criteri: il tetto Isee fino a 35mila euro e il risultato scolastico alla maturità che deve essere il massimo, ossia 100. Il bonus arriverà solo a chi rispetta almeno uno dei due criteri. Raddoppierà per chi li soddisfa entrambi (restando sempre però, nel caso di voto massimo alla maturità, con un Isee sotto i 35mila).

Bonus diciottenni, cosa prevede il bonus che può arrivare fino a mille euro

Spiega Mollicone: “Confermiamo l’Isee ma la grande novità è che raddoppia. Non ci sarà solo il criterio di un Isee medio basso ma gli studenti meritevoli, che otterranno 100 alla maturità e con un Isee sotto la soglia, possono raddoppiare”. Per l’erogazione della card si deve avere un Isee sotto i 35mila euro. In questo caso si otterranno 500 euro. Il secondo criterio è legato al merito. La card di 500 euro sarà erogata ai ragazzi che escono dall’esame di maturità con il voto massimo di 100/100. Se un ragazzo rientra in entrambi i requisiti, le card si sommano e prenderà il bonus da mille euro.

Ancora da definire il nome della nuova card

Il nome della nuova card cambierà. Ancora non si sa come ma non sarà più App18. Mollicone ha spiegato che si è parlato di Carta Cultura e Carta del Merito e che “ci lavoreranno i creativi e faremo una campagna di comunicazione. Il ministro Sangiuliano convocherà un tavolo ai primi di gennaio per un nuovo regolamento coinvolgendo tutte le associazioni di categoria. Siamo soddisfatti per quella che è un’azione da riformisti conservatori” ha concluso Mollicone.

