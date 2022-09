Bonus 200 euro, è il “click day”: da oggi anche gli autonomi possono fare domanda

Da oggi tre milioni di lavoratori autonomi potranno richiedere il bonus da 200 euro: infatti, dalle ore 12, sarà possibile presentare domanda online. Sul sito dell’Inps e su quelli delle Casse previdenziali private dei liberi professionisti. E, sebbene il ”click day’‘ scatta da oggi, ci sarà tempo fino al 30 novembre prossimo per depositare l’istanza.

Chi può richiedere il bonus da 200 euro

Il bonus è riservato a quella fascia dell’occupazione indipendente del nostro Paese che, nell’anno d’imposta 2021, non ha superato i 35.000 euro di reddito complessivo. Esclusi i pensionati con la medesima soglia reddituale, perché hanno già ricevuto i 200 euro con la mensilità di luglio. Altro requisito necessario per godere del beneficio è l’aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto (il 18 maggio scorso), almeno un versamento, totale e parziale, per la contribuzione dovuta, a decorrere dall’anno 2020.

Come inviare la domanda

Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante procedura telematica (in linea con il sistema realizzato in occasione della distribuzione dell’indennizzo trimestrale da 600/1.000 euro, allo scoppio della pandemia da Covid-19, due anni fa), accedendo alla propria area personale sul portale dell’Inps, o su quello della Cassa privata, utilizzando codice meccanico e pin e allegando copia di un documento d’identità e del codice fiscale. Inoltre, l’Adepp, l’Associazione degli Enti previdenziali, appresa la novità del decreto Aiuti ter approvato nell’ultimo Consiglio dei ministri, che fissa un ‘bonus’ aggiuntivo di 150 euro per i lavoratori autonomi con redditi dai 20.000 euro in giù percepiti nel 2021, ha annunciato l’aggiornamento della procedura informatica allestita per la richiesta del sussidio da 200 euro, “tenendo conto del doppio ‘tetto’ reddituale dei potenziali aventi diritto”.