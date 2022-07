Bonus 200 euro non è a rischio anche con la crisi di governo, decreto Aiuti confermato

Davanti alla crisi di Governo, in molti si sono chiesti se il possibile scioglimento delle Camere possa avere delle conseguenze anche sull’erogazione del bonus 200 euro, l’incentivo introdotto per aiutare i cittadini a far fronte almeno parzialmente all’aumento dei prezzi degli ultimi mesi, che molti italiani dovrebbero ricevere a luglio. A rassicurare i cittadini è intervenuto il ministro Orlando: il Bonus 200 euro rimarrà anche se cade il governo.

Crisi di Governo, cosa può accadere al bonus 200 euro

Come scrive Money.it, a rassicurare sul destino del decreto Aiuti e del bonus 200 euro anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che ha ribadito che se anche le Camere dovessero essere sciolte, il premier Draghi rimarrà al suo posto fino a quando non si insedierà il nuovo governo, quindi non prima di novembre in caso di elezioni a fine settembre.

Il bonus 200 euro quindi non è a rischio. La misura non verrà annullata, cosa che potrebbe accadere con altri provvedimenti come il taglio del cuneo fiscale. La differenza con le altre misure è che il bonus 200 euro è già stato ratificato e approvato nel decreto legge Aiuti, quindi la sua erogazione dovrà essere portata a termine anche se si andasse alle elezioni anticipate.

Bonus 200 euro già arrivato ai pensionati

Inoltre il bonus è già arrivato ad alcune categorie tra i beneficiari come i pensionati che lo hanno ricevuto con il cedolino di luglio 2022, e potrebbe essere già arrivato anche per qualche lavoratore dipendente, nonostante la maggior parte lo riceverà con lo stipendio di luglio tra fine mese e l’inizio di agosto. L’erogazione è prevista a luglio anche per i beneficiari del reddito di cittadinanza e i lavoratori domestici.

Ipotesi bonus 200 euro bis

C’è anche, riporta il Sole 24 ore, l’eventualità di riproporre il bonus da 200 euro che verrà versato nelle buste paga di questo mese a oltre 30 milioni di italiani. Una misura che da sola, nella versione del decreto aiuti, vale 6,8 miliardi. E che riguarda attualmente pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, co.co.co., lavoratori domestici e stagionali, disoccupati e beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Un contributo “una tantum” erogato per contrastare l’aumento dei prezzi e il caro energia che si rivolge a chi ha un reddito annuo non al di sopra dei 35.000 euro.