Bonus bebè di Capodanno per le famiglie della provincia di Udine: assegno da mille euro a tutti i nati il 1 gennaio 2021. Il bonus bebè arriverà da Confindustria Udine per i neonati della provincia. La presidente Anna Mareschi Danieli: “Messaggio di speranza per le famiglie, segnale forte per la politica e un monito sulla questione demografica”.

“Il Consiglio Generale di Confindustria Udine – afferma la Mareschi Danieli – ha deciso di agire con questo Bonus Bebè di capodanno per dare un segnale di attenzione alla comunità e al territorio supportando le famiglie dei bambini nati il primo giorno del 2021. Un gesto simbolico per ora, ma nulla vieta possa diventare sempre più concreto in futuro, che vuole porre l’accento sul fatto che il mondo produttivo non intende solo parlare di natalità, ma vuole agire e stimolare iniziative fattive per supportarla. Allo stesso tempo, in chiave simbolica, c’è anche un segnale di speranza che le nuove vite venute alla luce a capodanno proiettano sul 2021, che ci auguriamo sia un anno di rinascita per la l’intera nostra società, così duramente colpita in questo ultimo periodo”.

Bonus bebè a Capodanno, “Questo simbolico bonus bebè di capodanno – rimarca la presidente – vuole contribuire a promuovere una riflessione generale e rinnovare lo sprone del mondo produttivo al decisore pubblico, affinché, a tutti i livelli, le politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità figurino in cima all’agenda di governo, prima che sia troppo tardi. Per misurare effetti efficaci in proiezione futura, infatti, abbiamo bisogno di scelte forti fatte ora e destinate a durare”.

In Friuli Venezia Giulia in calo le nuove nascite

In Friuli Venezia Giulia, al 1 gennaio 2020 il numero di residenti era pari a 1.211.357 unità, 4.180 in meno rispetto all’anno precedente. Prosegue dunque la dinamica negativa iniziata sei anni fa, quando gli abitanti in regione avevano sfiorato quota 1.230.000, 18.000 in più rispetto al dato attuale. Il calo osservato nell’ultimo anno si è concentrato nella provincia di Udine (-2.758 unità, pari a -0,52%), ma è stato consistente anche in quella di Trieste (-945 residenti, pari a -0,40%). Le province di Pordenone (-0,05%) e Gorizia (-0,24%) presentano una maggiore tenuta. (fonte Tele Friuli)