Bonus cultura 500 euro 18enni: come funziona e come registrarsi su 18App per gli acquisti FOTO ARCHIVIO ANSA

Torna il bonus cultura da 500 euro destinato ai 18enni che potranno comprare libri e altro: per farlo occorre registrarsi su 18App. Da oggi infatti sarà possibile registrarsi sull’area dedicata del sito (www.18app.italia.it) e richiedere il bonus. Dalla prima edizione a oggi, 1,6 milioni di ragazzi hanno utilizzato il bonus cultura, spendendo oltre 730 milioni di euro: l’83% in libri, il 14% per concerti e musica, mentre il 3% per altre spese culturali.

Bonus cultura, come registrarsi su 18App

Per tutti i 18enni, quindi tutti quelli nati nel 2002, occorre registrarsi entro il 31 agosto 2021 su 18App. Come fare? Lo spiega Skula.net:

entra nella homepage www.18app.italia.it, utilizzando le tue credenziali SPID, e autorizza l’accesso a 18app.

conferma i tuoi dati visualizzati e accetta le condizioni d’uso.

comparirà un messaggio di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura.

Le credenziali SPID possono essere richieste solo dopo aver compiuto i 18 anni. Una volta completata la registrazione, potrai visualizzare il tuo portafoglio e spendere il Bonus cultura.

Cosa si può acquistare con il bonus cultura

Il bonus, dal valore di 500 euro, dà la possibilità di acquisto per libri, cinema, teatro, musei, corsi di lingua straniere, abbonamenti ai quotidiani e altri servizi culturali. Da questa edizione è possibile anche acquistare abbonamenti a giornali periodici sia cartacei sia online. Sono escluse le opere a carattere videoludico, o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. Non sono acquistabili abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.