Torna il bonus per i genitori separati: in arrivo 800 euro al mese per 12 mesi per chi non riesce a mantenere i proprio figli. Il genitore separato in stato di bisogno che deve provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli conviventi, che non ha ricevuto l’assegno di mantenimento a cui avrebbe diritto per inadempienza dell’altro genitore o coniuge o convivente, potrà quindi contare su un sostegno. Già soprannominato ”Bonus per padri separati”, ma che andrà in realtà a madri e padri.

Bonus genitori separati, chi può averlo

Una cifra che sarà erogata al genitore – madre o padre – destinatario dell’assegno di mantenimento non corrisposto, che può arrivare a 800 euro al mese. Per un totale di 12 mesi, quindi di 9.600 euro all’anno. Il bonus può essere erogato solo se il richiedente non supera un reddito annuale di 8.174 euro. Il contributo verrà erogato anche ai genitori separati di figli maggiorenni portatori di handicap grave. L’intento è quello di venire incontro ai genitori che, a causa del Covid, abbiano avuto un calo delle entrate se non una cessazione della propria attività lavorativa dall’8 marzo 2020. Per una durata di almeno 90 giorni o comunque una riduzione degli introiti del 30% rispetto al 2019.

Quando entrerà in vigore il bonus?

All’inizio la formulazione della norma era stata ritenuta inapplicabile ed è stato necessario modificare il testo. La Lega aveva presentato un emendamento per inserirlo nel decreto fiscale di dicembre. Entro due mesi la misura sarebbe dovuta passare ma l’inapplicabilità del testo ha causato uno slittamento dei tempi. Adesso al testo mancano solo le ultime firme. “Grazie all’impegno di Matteo Salvini, che lo ha fortemente voluto, sarà a loro disposizione un bonus fino a 800 euro al mese per pagare l’assegno di mantenimento, in caso di difficoltà economiche. Un altro ottimo risultato che smonta la tesi di chi sosteneva che le elezioni anticipate avrebbero fermato il lavoro di governo. La Lega non perde tempo in vuoti slogan preelettorali e dimostra di essere vicina al paese reale per risolverne le vere problematiche”, dichiara il deputato e vicesegretario della Lega Andrea Crippa.