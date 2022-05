Bonus Internet veloce, in arrivo voucher da 300 euro indipendentemente dall’Isee

Bonus Internet veloce, in arrivo un voucher di 300 euro per le famiglie, indipendentemente dall’Isee. L’incentivo fa parte dei progetti del governo per favorire la diffusione della banda larga.

Bonus Internet veloce, in cosa consiste

L’intervento a favore delle famiglie prevede l’erogazione di un voucher del valore di 300 euro, per l’attivazione di servizi ad almeno 30 Mbps di velocità massima in download, realizzati con qualsiasi tecnologia disponibile e fermo restando il principio secondo cui, laddove in un’unità immobiliare sia presente più di una opzione di connettività a banda ultralarga, il voucher potrà essere erogato soltanto per la sottoscrizione dell’offerta più performante disponibile allo specifico indirizzo civico.

Il voucher sarà erogato sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione (ove presente) e sull’importo dei canoni di erogazione del servizio fino a 24 mesi, e comprenderà la fornitura dei relativi apparati elettronici (CPE).

A chi spetta il voucher

Le famiglie residenti sul territorio nazionale, potranno avvalersi del voucher nel caso in cui non dispongano di alcun servizio di connettività, oppure a fronte del passaggio da servizi con connettività inferiore a 30 Mbps a servizi con connettività ad almeno 30 Mbps, realizzato sia aderendo ad offerte del proprio attuale fornitore del servizio, stipulando un nuovo contratto o modificando quello esistente, sia rivolgendosi ad un nuovo operatore.

Tuttavia, laddove a servizio dell’unità immobiliare sia presente più di un’infrastruttura a banda ultralarga, il voucher potrà essere erogato soltanto per la sottoscrizione dell’offerta più performante disponibile allo specifico indirizzo civico. Non potranno avvalersi del voucher i beneficiari che intendano effettuare meri passaggi di intestazione ad altro componente familiare, nella medesima unità immobiliare.

È riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa. Verranno pertanto escluse eventuali richieste dei diversi componenti dello stesso nucleo familiare, successive alla prima.

Quando arriva il bonus internet veloce

Prima d’introdurlo, tuttavia, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Nel dettaglio, nei prossimi giorni Infratel lancerà sul proprio sito web una consultazione pubblica dove chiunque, quindi sia gli operatori del settore che i soggetti interessati, potranno esporre le proprie opinioni e fare dei commenti a proposito di questo piano (si potrà inviare una mail a voucher@infratelitalia.it). La scadenza per questa fase è fissata al 31 maggio 2022; dopodiché il programma sarà presentato e notificato alla Commissione europea, per poi essere disciplinato con apposito decreto del Mise con il quale verranno definite le modalità di fruizione del nuovo bonus.