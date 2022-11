Bonus matrimonio da 20mila euro, solo per chi si sposa in chiesa: proposta Lega, Governo non sa nulla FOTO ANSA

La Lega presenta una proposta di legge alla Camera che prevede un bonus matrimonio fino a 20 mila euro, ma solo per chi si sposa in chiesa. Ma il Governo precisa che la proposta è una iniziativa parlamentare e non è allo studio dell’esecutivo e proseguono. E visto che la proposta della Lega arriva proprio in tempi di Manovra, sempre ricordando che la Lega del Governo fa parte, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto deve smentire: “Il bonus nozze non fa parte della manovra, è la proposta presentata da un deputato. Non è mai passato in mente a Palazzo Chigi di dare un premio a chi si sposa in chiesa, non è un tema che interessa ad uno Stato laico”.

La proposta del bonus matrimonio

La proposta sul bonus matrimonio è stata depositata dai leghisti Domenico Furgiuele, Simone Billi, Ingrid Bisa, Alberto Gusmeroli ed Erik Pretto. E subito è scoppiata la polemica con le opposizioni che ricordano come “lo Stato sia laico”. A stretto giro di posta è arrivata anche la “correzione” : “La proposta di legge a mia prima firma, volta a incentivare il settore del wedding, che per questioni di oneri prevedeva un bonus destinato ai soli matrimoni religiosi, durante il dibattito parlamentare sarà naturalmente allargata a tutti i matrimoni, indipendentemente che vengano celebrati in chiesa oppure no”, ha detto in serata il primo firmatario, Domenico Furgiuele.

E come funzionerebbe?

La proposta si basa tra l’altro sulla detrazione del 20 per cento delle spese collegate alla celebrazione del matrimonio (religioso). Dagli ornamenti in Chiesa, tra cui i fiori decorativi, la passatoia e i libretti, agli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, le bomboniere, il parrucchiere, il make-up e il servizio fotografico. Obiettivo dei proponenti è risollevare la sorte dei matrimoni (religiosi) in calo. Nozze che in Italia (in chiesa o meno) sono in flessione da anni e che, durante la pandemia sono letteralmente crollati, soprattutto quelli religiosi.

