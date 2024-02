Torna il Bonus Psicologo 2024, che offre un sostegno a coloro che necessitano di supporto psicologico e si trovano in difficoltà economiche.

Bonus Psicologo, come e quando fare domanda

Le domande per il Bonus Psicologo 2024 potranno essere presentate dal 18 marzo al 31 maggio di quest’anno. È importante segnare queste date sul calendario per non perdere l’opportunità di richiedere il contributo.

La modalità per presentare la domanda è tramite un portale online dedicato sul sito dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Questo portale sarà il punto di accesso principale per tutti coloro che desiderano beneficiare del bonus.

Novità 2024: incremento dei fondi e tempo di utilizzo

Dopo le polemiche scaturite per la precedente assegnazione di fondi insufficienti, il Governo ha risposto aumentando i fondi disponibili per il Bonus Psicologo 2024 a 8 milioni di euro. Inoltre, è stata estesa la finestra temporale per l’utilizzo del bonus, portandola a 270 giorni. Questo significa che ci sono più risorse disponibili per supportare un maggior numero di persone e che coloro che ricevono il bonus avranno più tempo per utilizzarlo, garantendo un maggiore beneficio per chi ne ha bisogno.

Importo del contributo in base all’ISEE

Il contributo del Bonus Psicologo varia in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente. Ecco una panoramica dei diversi importi disponibili:

ISEE inferiore a 15.000 euro : Il beneficio può arrivare fino a 50 euro per ogni seduta , con un importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario.

: Il beneficio può arrivare fino a , con un importo massimo stabilito in per ogni beneficiario. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro : Anche in questo caso, il contributo massimo per seduta è di 50 euro , con un importo massimo di 1.000 euro per beneficiario.

: Anche in questo caso, il contributo massimo per seduta è di , con un importo massimo di per beneficiario. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: Il beneficio rimane di 50 euro per seduta, ma l’importo massimo si riduce a 500 euro per beneficiario.

Come presentare la domanda

La domanda per il Bonus Psicologo dovrà essere presentata sul sito dell’INPS utilizzando una delle seguenti modalità di autenticazione:

SPID di livello 2 o superiore

Carta di identità elettronica (CIE) 3.0

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Una volta autenticati, sarà possibile accedere alla sezione “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Punto d’Accesso alle Prestazioni non Pensionistiche” per iniziare la procedura di richiesta del bonus.

In alternativa, è possibile contattare il Contact Center Integrato chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa del gestore) per assistenza e supporto nella presentazione della domanda.