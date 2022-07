Bonus psicologo da 600 euro, da oggi si può fare domanda: come funziona, chi può averlo, scadenze

Al via da oggi, lunedì 25 aprile, sul sito dell’Inps la presentazione delle domande online per ottenere il bonus psicologo da 600 euro. C’è tempo per inoltrare la richiesta fino al 24 ottobre 2022, ma è importante fare presto. Le graduatorie saranno stilate a partire dalle persone con Isee più basso, fino alla soglia massima di 50mila euro, in base all’ordine di arrivo della domanda.

Bonus psicologo da 600 euro, a chi spetta

In base alla misura, introdotta con il decreto Milleproroghe, con Isee inferiore a 15mila euro l’importo del bonus è di 600 euro. Se è compreso tra 15mila e 30mila euro è di 400 euro. Tra 30mila e 50mila euro, scende a 200 euro. Il beneficio è riconosciuto una sola volta.

Una volta presentata la domanda, l’Inps comunicherà l’esito, fornendo un codice univoco da utilizzare entro 180 giorni presso il professionista scelto dall’utente. Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.

Come fare richiesta

È necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). La procedura online è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’istituto di previdenza, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”; “Servizi”; “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (per risparmiare tempo è consigliabile cercare la voce tra quelle classificate alla lettera “P”).

In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di contact center multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Chi può fare domanda

Il richiedente può presentare domanda per se stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.