Bonus trasporti da 60 euro in scadenza a dicembre: il piccolo “trucco” per estenderlo a gennaio 2023 (foto Ansa)

Come estendere al 31 gennaio 2023 il bonus trasporti che è in scadenza a fine mese? Chi da oggi 1 dicembre presenta la domanda, può ottenerlo in automatico. Nulla vieta infatti infatti di richiederlo entro il mese successivo alla presentazione della domanda.

Bonus trasporti permette di ottenere uno sconto di 60 euro

Il bonus trasporti consente ai fruitori dei mezzi pubblici locali, regionali ed interregionali di ottenere uno sconto fino a 60 euro calcolato sul prezzo dell’abbonamento mensile o annuale. Per ottenerlo c’è il requisito principale che è legato al reddito. Non bisogna infatti aver superato i 35mila euro annui. Possono richiederlo tutti i cittadini senza limiti di età. Non c’è inoltre alcun tetto di spesa e quindi viene concesso a tutti quelli che fanno richiesta entro il 31 dicembre.

Lo sconto vale 60 euro. Cifra però che arriva tranquillamente a 100 euro se si calcola anche la detrazione fiscale al 19% sulle spese.

Il “trucco” per allungare il bonus anche all’anno prossimo

Chiedendolo da oggi, ossia da dicembre, si può usare il codice univoco che dà diritto allo sconto, sia nel mese solare, che nel mese successivo, quindi a gennaio 2023. Per fare un esempio sui risparmi prendiamo il costo dell’abbonamento a Roma. Al mese si pagano 35 euro. Questo significa che si può ottenere l’abbonamento gratis a dicembre e risparmiare 25 euro per l’abbonamento di gennaio. Nulla infatti vieta che lo sconto si estenda anche in parte al mese successivo. Nel caso di abbonamento annuale si pagano invece 250 euro. Grazie al bonus si pagheranno 190 euro. A cui poi si aggiungerà lo sconto fiscale al 19%, arrivando così a quasi a 100 euro di sconto totale.

