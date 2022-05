Boom di esorcisti in Italia, al via il corso a Roma: tra i partecipanti anche un russo e un ucraino (foto Ansa)

Boom di esorcisti in Italia. Al via il corso a Roma, tra partecipanti anche un russo e un ucraino. Questo corso riesce ad unire anche persone di Nazioni che sono in guerra tra loro in questo momento.

L’Italia è il Paese con il maggior numero di esorcisti

Sono ufficialmente 190 ma di fatto circa trecento gli esorcisti in Italia e il Paese, con il 71 per cento delle diocesi nelle quali il vescovo ne ha nominato almeno uno o più di uno, si colloca al primo posto. A seguire la Svizzera, mentre negli Stati Uniti, per fare un esempio, se ne contano appena una sessantina.

All’attenzione della Chiesa ci sono le sette sataniche ma anche i nuovi social, come Instagram e Tik-Tok che più sono vicini ai ragazzi e all’interno del quale si insinuano “le nuove manifestazioni demoniache a danno soprattutto dei più giovani”, come spiega padre Lusi Ramirez, coordinatore dell’Istituto Sacerdos che con Gris è tra gli organizzatori del corso sull’esorcismo che si è aperto oggi all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

Ci sono tante richieste, in aumento negli ultimi anni, che pesano sull’esorcista che ha anche altri compiti in parrocchia. Sono centoventi i partecipanti al corso, tra sacerdoti e laici, tra i quali anche un ucraino e un russo. Inevitabile il riferimento al conflitto in Ucraina e Russia. Ci sono tre ‘s’ del diavolo, “sesso, successo e soldi, ma ce ne è anche una quarta: sterminio”, afferma Giuseppe Ferrari, segretario del Gris, il Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa, a margine del corso sull’esorcismo che si svolge all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a Roma.

L’esorcismo e la presenza del diavolo all’origine dell’invasione in Ucraina

Alla domanda se sia possibile, individuando la presenza del diavolo all’origine dell’invasione dell’Ucraina, una preghiera di liberazione anche a distanza, Ferrari spiega: “Le preghiere di liberazione sono sempre possibili ma il seguace del demonio non accetta l’esorcismo, non vuole essere liberato. L’esorcismo ha efficacia solo quando la persona desidera essere liberata. Se non lo desidera, Dio rispetta la libertà dell’individuo”. Il corso sull’esorcismo è interdisciplinare e prende in considerazione non solo gli aspetti strettamente religiosi ma anche legali, psicologici, sociologici.

“Non si tratta di un corso per formare o abilitare all’esorcismo – spiega p. José Oyarzun, rettore dell’Apra – ma l’obiettivo primario del corso è offrire degli orientamenti d natura accademica per le persone che si interessano a questo tema”.

Il corso ha anche un approccio interreligioso con testimonianze di esorcisti di altre confessioni cristiani e la partecipazione di un esperto in demonologia in ambito musulmano sunnita.

Il Covid ha creato problemi anche al lavoro degli esorcisti che hanno dovuto trovare nuovi metodi per seguire i loro ‘pazienti’ ma che hanno dovuto anche assistere ad un peggioramento delle condizioni delle persone che chiedevano di essere liberate da possessioni demoniache.

Si è assistito in questi due anni di pandemia alla nascita della preghiera a distanza “con indicazioni attraverso Whatsapp e Telegram, benedizioni ed esorcismi attraverso Skype e quarantene violate per curare comunque gli individui con i problemi gravi”, è stato spiegato dai ricercatori.

In tutto questo è stato evidenziato “un peggioramento delle condizioni delle persone afflitte da possessioni, vessazioni, infestazioni” anche perché è stata impossibile tutta l’opera propedeutica che viene svolta dalla Chiesa prima di arrivare all’esorcismo vero e proprio. E’ infatti necessario verificare se si tratta di vera e propria possessione demoniaca o di problemi psicologici o psichiatrici che devono essere affrontati in modo diverso.