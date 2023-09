Sono stati aggrediti con calci e pugni da sei ragazzi dopo una lite fuori da un locale di Boretto, nella Bassa Reggiana. Vittime due fratelli di 23 e 30 anni, i quali ieri notte poco dopo le 3.30, stavano raggiungendo la propria auto nel parcheggio.

Boretto, due fratelli picchiati in un parcheggio. Le prime notizie

Nel parcheggio è nato un diverbio per futili motivi con un gruppo di giovani che si sono scagliati contro i due, picchiandoli e colpendoli con un oggetto contundente per poi danneggiare anche la loro vettura. I due aggrediti, dopo essere andati al pronto soccorso dell’ospedale di Montecchio Emilia a farsi medicare (dal quale sono stati dimessi con 8 e 3 giorni di prognosi) sono andati in caserma a denunciare tutto. I carabinieri, avviate le indagini, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, hanno identificato e denunciato i sei ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 24 anni, tutti abitanti in vari Comuni della provincia di Reggio Emilia. Dovranno rispondere delle accuse di lesioni personali e danneggiamento.

