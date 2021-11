Borgaretto (Torino), in 10mila al rave clandestino: evento organizzato su Telegram, in molti da Francia e Olanda (foto ANSA)

Circa diecimila persone ad un rave clandestino tra Nichelino e Borgaretto, in provincia di Torino, nella notte tra sabato e domenica. Erano previsti circa 30mila partecipanti dopo l’appello lanciato dagli organizzatori su Telegram.

Rave clandestino a Borgaretto organizzato su Telegram

La maggior parte dei partecipanti, molti francesi ed olandesi, hanno occupato una zona abbandonata di una ex fabbrica vicino a Stupinigi, lungo la strada che collega i due comuni. La tangenziale è rimasta bloccata per ore all’uscita della Palazzina di Caccia e le strade erano invase da camper, furgoni e auto. L’intervento dei carabinieri ha evitato l’arrivo di altre 10mila persone. Il rave era stato organizzato via Telegram, come uno degli eventi più grandi d’Europa e ci si aspettava circa 30mila persone.

Scontri tra giovani e forze dell’ordine

Tensioni tra i giovani e le forze dell’ordine arrivate per sgomberare l’area. Eugenio Bravo, segretario generale del sindacato di polizia Siulp Torino, parla di tre poliziotti feriti, uno alla testa, colpito da una pietra durante una sassaiola, gli altri due “nel tentativo di essere investiti da un camion di questi individui che male tollerano la presenza delle forze dell’ordine”. Molti dei partecipanti sono stati identificati. La polizia stradale inoltre ha sanzionato e rimosso i mezzi parcheggiati che hanno violato il codice stradale.