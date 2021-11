Un uomo di 67 anni, Francesco Ferrara, è morto oggi a Chifenti, una frazione di Borgo a Mozzano (Lucca), dopo una caduta da due metri di altezza mentre stava aiutando il figlio in piccoli lavori di ristrutturazione nell’area esterna di un capannone artigianale di proprietà della famiglia.

Scivola e cade dal capannone: muore così a 67 anni

Secondo le ricostruzioni, sembra che l’uomo stesse lavorando, insieme al figlio, nella costruzione e nella sistemazione di alcuni appartamenti di proprietà della famiglia in cui poi sarebbero dovuti andare ad abitare. Pare che il 67enne si trovasse su una specie di muretto quando è scivolato ed è finito nel canalone sottostante.

Tragedia davanti al figlio durante dei lavori

A dare l’allarme è stato il figlio, che ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Francesco Ferrara, ex muratore in pensione, è morto durante il trasporto in ospedale. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.