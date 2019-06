CUNEO – Ha rischiato grosso un bimbo di 5 anni di Borgo Gesso, frazione della provincia di Cuneo. Nel pomeriggio di lunedì 24 giugno il piccolo è caduto in un pozzo profondo cinque metri La madre, per tentare di salvarlo, non ha esitato a buttarsi a sua volta nel pozzo, ed entrambi sono rimasti intrappolati dentro.

Per fortuna una vicina di casa ha dato l’allarme e ha chiamato i vigili del fuoco, che con delle corde sono riusciti a trarre in salvo la donna e il bambino.

Il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, ma sta bene, informa Ideaweb.it. Nella caduta ha riportato solo delle contusioni. Anche la madre sta bene, anche se è stata portata all’ospedale santa Croce di Cuneo per accertamenti. (Fonti: Ansa, Ideaweb)