Borgo Nuovo, incidente mortale per Agostino Corrao: la sua auto si è schiantata contro un palo del tram (foto Ansa)

Incidente mortale per Agostino Corrao che avrebbe perso la vita schiantandosi con la sua auto contro un palo del tram a Borgo Nuovo, nel palermitano. Lo riporta palermotoday.it.

Borgo Nuovo, incidente mortale per Agostino Corrao: fatale lo schianto della sua auto contro il palo della linea del tram

Come scrive Agostino Corrao, Agostino Corrao avrebbe perso la vita a 21 anni dopo essersi schiantato contro un palo della linea del tram in largo Mauro De Mauro, nella zona di via Castellana, a Borgo Nuovo.

Corrao sarebbe stato alla guida di una Fiat Uno. L’impatto sarebbe stato molto violento: il 21enne sarebbe morto sul colpo. Sarebbe successo intorno all’una di notte.

Borgo Nuovo, incidente mortale per Agostino Corrao: agenti al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche del fatto

L’auto sarebbe stata sequestrata e sarebbe stata aperta un’indagine per capire la dinamica esatta dell’incidente. Come conclude palermotoday.it, Agostino Corrao era sposato e lascia anche tre figli piccoli.

Dopo l’incidente la strada sarebbe stata chiusa per consentire agli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale di portare a termine i rilievi. Sul posto ci sarebbero anche i vigili del fuoco. Ci sarebbero state scene di disperazione all’arrivo dei parenti. La salma si troverebbe nella camera mortuaria del Policlinico.