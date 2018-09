PAVIA – Un camion che trasportava una cisterna carica di gasolio si è ribaltato questa mattina in provincia di Pavia, nel comune di Borgo San Siro, in Lomellina. Il carburante, fuoriuscito dalla cisterna, si è sparso lungo la strada e nei fossi circostanti, col rischio di contaminare l’ambiente. L’autista del mezzo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’incidente insieme alla Protezione civile per evitare che il gasolio si riversasse nel fiume Ticino, dove terminano il loro corso alcuni canali nella zona e si teme comunque un danno ambientale.

Per consentire l’opera di recupero del gasolio, è stata temporaneamente chiusa la strada provinciale diretta a Vigevano. L’autista che guidava il camion, un uomo di 34 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sembrano gravi.