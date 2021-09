Borgo Santa Croce (Macerata): il mistero di padre, madre e figlio morti in casa mesi fa, i corpi in decomposizione (foto d’archivio Ansa)

Tre corpi senza vita, padre, madre e figlio, sono stati ritrovati in avanzato stato di decomposizione in una villetta di Borgo Santa Croce, a Macerata. Eros Canullo, il figlio Alessandro e la moglie Angela Maria Moretti. Questo il nome delle tre vittime. Il padre, come racconta il Resto del Carlino, è stato trovato in bagno, la donna sul letto e il figlio vicino alla madre ai piedi del letto.

Dei tre non si avevano notizie da tempo. I termosifoni lasciati accesi fanno pensare che tutto sia avvenuto qualche mese fa.

L’allarme e l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato dopo la telefonata di un parente da Milano, che non aveva più notizie della famiglia.

Quando i Vigili del Fuoco hanno aperto la porta della villetta sono stati subito assaliti da un odore forte e nauseabondo tanto che alla fine sono dovuti entrare con delle maschere d’ossigeno. Poi la macabra scoperta con il ritrovamento dei tre cadaveri. Il padre 80enne è stato ritrovato riverso a terra in bagno, la madre 74enne nella sua camera. Ai piedi del letto invece il figlio.

Al momento non si esclude nessuna pista

Secondo le prime ricostruzioni i tre sarebbero morti da due o tre mesi. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco. Dai primi accertamenti, non ci sarebbero segni di violenza sui corpi. Al momento non si esclude nessuna pista.