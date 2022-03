Un ragazzo di sedici anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 8 marzo, a Borgo Santa Maria, in provincia di Pesaro.

Le prime notizie

Secondo una prima ricostruzione il 16enne viaggiava in scooter quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un camion che viaggiava dalla direzione opposta. L’autista del camion ha provato a spostarsi tutto sulla destra per evitare l’impatto col motorino ma non c’è stato nulla da fare.

Ancora non è chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al 16enne. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e poi trasportato con l’elicottero in ospedale. Ma poco dopo il ricovero il ragazzo è morto.

Chi era il sedicenne

Il ragazzo frequentava il secondo anno di Agraria e stava andando a scuola. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Tavullia e di Pesaro.